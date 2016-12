Scontro tra D'Alema e un cronista: "Come si chiama? Io la denuncio"

19:01 - "Lei ha detto che ho venduto il vino durante una convention del Pd, come si chiama lei, scusi? Devo trasmettere al mio avvocato questa informazione. La prego di mandare questa registrazione, avrà una denuncia". Così l'ex premier Massimo D'Alema si è scontrato con Filippo Barone, giornalista di "Virus", programma di Rai Due.

D'Alema chiede il nome al giornalista: 'La denuncio'

Lo scontro si è verificato a un convegno della Fondazione Italianieuropei, a Bari, al termine del quale D'Alema è stato inondato di domande relative alle intercettazioni emerse nell'ambito dell'inchiesta di Ischia.



I toni si sono fatti subito accesi: "Ci sono molte cooperative tra i suoi clienti?", è stato chiesto all'esponente Pd. "Ci sono molti cittadini, moltissimi", ha risposto D'Alema. Poi il turno della domanda incriminata: "Qualcuno ha ritenuto inopportuno mischiare una convention del Pd con una vendita di 2mila bottiglie di vino...", è stata la premessa del giornalista, con la richiesta di D'Alema di ripeterla. E dopo averla risentita, l'ex premier ha bloccato il giornalista: "Quegli acquisti sono avvenuti nel corso di due anni non in una convention del Pd. Lei dice delle cose sciocche perché quegli acquisti, come risulta chiaramente dalle fatture, sono avvenuti nel corso di due anni, sono stati regolarmente fatturati, sono avvenuti in prossimità delle festività evidentemente per fare molti regali come fanno molte imprese e sono stati fatturati con trattamento di favore, diciamo, perché con fatture a 4 mesi".



Poi, l'affondo: le bottiglie "non sono state vendute nel corso di una convention del Pd, quindi la pregherei, siccome sto denunciando, oggi, diversi giornali, denuncio anche lei con l'occasione". E una volta terminato l'incontro, D'Alema è tornato sulla domanda, chiedendo a Barone: "Lei ha detto che ho venduto il vino durante una convention del Pd, come si chiama lei, scusi? Devo trasmettere al mio avvocato questa informazione. La prego di mandare questa registrazione, avrà una denuncia".



In seguito, la replica via Facebook di Nicola Porro, conduttore di Virus: "Il nostro giornalista Filippo Barone fa una domanda a D'Alema sui vini: giusta, sbagliata, impertinente? ma pur sempre solo una domanda".