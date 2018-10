Commissario Oettinger prima boccia "la manovra italiana a nome dell'Ue", poi si corregge: "E' solo una mia opinione"

La Manovra di bilancio dell'Italia non verrà approvata dalla commissione Ue. Lo ha sostenuto il commissario europeo per il Bilancio, Guenther Oettinger , in un'intervista a "Der Spiegel" sottolineando che "si è confermata l'ipotesi che la bozza di bilancio 2019 non è conciliabile con gli obblighi esistenti nell'Ue". Subito dopo, però, Oettinger si è corretto. "E' solo una mia opinione", ha precisato.

"Non ho detto che c'è una decisione della Commissione sull'Italia, né che ci sia una lettera di rigetto che viene inviata giovedì o venerdì", ha continuato.



L'intervista a Der Spiegel - Nell'intervista Oettinger faceva riferimento a una lettera che il commissario per gli Affari europei Pierre Moscovici "presto invierà a Roma". Moscovici non farà una controproposta, ha scritto Spiegel, ma si limiterà a rimandare alle violazioni dei dati di riferimento. Roma ha inviato il testo nella notte di martedì. Il magazine ha precisato che "la Commissione reagisce in modo particolarmente veloce: per la sua risposta avrebbe infatti avuto due settimane di tempo. L'Italia adesso dovrà, in breve tempo, presentare una nuova bozza".



Di Maio: Oettinger si morda la lingua tre volte - "Oettinger e tutti i commissari europei dovrebbero iniziare a comportarsi da persone serie e mordersi la lingua tre volte prima di fare dichiarazioni, come faceva il signor Palomar, raccontato da Calvino, il quale se al terzo morso di lingua era ancora convinto della cosa che stava per dire, la diceva; se no stava zitto. In questo modo passava settimane e mesi interi in silenzio". Lo ha scritto il vicepremier Luigi Di Maio in un post su Facebook dopo la precisazione del commissari Ue sulla manovra dell'Italia.