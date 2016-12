Scontro nel governo sulla stepchild adoption, Costa: "Basta sentenze creative" Cirinnà: "Si applica la legge"

Cirinnà: "Nessuna giurisprudenza creativa" - Parole che testimoniano la forte tensione all'interno del governo in materia. Pronta infatti la replica della senatrice che ha dato il nome alla legge sulle unioni civili, Monica Cirinnà, che dichiara: "Non è così, non c'è alcuna giurisprudenza creativa, c'è la giurisprudenza che, davanti alla scelta del legislatore di non decidere, continua ad applicare la norma esistente che è la legge sulle adozioni che è richiamata esplicitamente al punto 20 del maxi-emendamento del governo".



"Fino ad ora - ha precisato invece Costa - in tema di stepchild adoption la giurisprudenza ha dato delle interpretazioni colmando un vuoto normativo. Ora quel vuoto non c'è più". Mentre la Cirinnà spiega: "Nel maxi-emendamento del governo alle unioni civili - continua - l'ultima frase del punto 20 dice che 'resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti'. Quindi i giudici continuano ad applicare le legge in materia di adozione che, per la stepchild, applica la lettera D, cioè che per le adozioni in casi particolari il punto di partenza è la tutela del minore".