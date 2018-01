Scontro fra treno e camion in Sudafrica: bilancio sale a 19 morti

Si aggrava il bilancio della collisione tra un treno e un camion avvenuta giovedì nei pressi di Kroonstad, in Sudafrica: i morti sono almeno 19, tra cui quattro bambini. Le autorità sono al lavoro per identificare le vittime. In totale sono 164 i passeggeri ricoverati in ospedale, nessuno per ferite gravi, ha fatto sapere l'ente pubblico sudafricano responsabile dei Trasporti.