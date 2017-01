Scontro De Magistris-Saviano, lo scrittore: sindaco Napoli populista

"Il sindaco De Magistris si rivolge a me in un lungo post su Facebook, ma come sempre non dice nulla sul merito delle questioni, è per questo che è un populista, definizione politica nella quale credo che tutto sommato si riconosca. Edulcorare la realtà per non affrontarla". Così risponde Roberto Saviano al duro post del primo cittadino partenopeo, che accusava lo scrittore di saper solo criticare Napoli, senza "sporcarsi le mani" con una soluzione.