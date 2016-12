Scontrini contestati a Renzi sindacoLa Corte dei Conti archivia

La Corte dei Conti della Toscana ha archiviato l'inchiesta sulle spese del Comune di Firenze negli anni in cui era sindaco Matteo Renzi. La Procura della magistratura contabile ha esaminato gli scontrini delle spese sostenute dall'allora primo cittadino giungendo alla conclusione che non sussistano elementi per avviare un'azione di responsabilità o per chiedere ulteriori approfondimenti d'indagine.