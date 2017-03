Scontri a Napoli, Salvini a Tgcom24: "Il sindaco ha aperto la strada ai teppisti"

"I manifestanti non erano nelle strade a contestare Salvini bensì a far casino e dispiace che il sindaco abbia sostanzialmente aperto la strada ai teppisti": così Matteo Salvini, intervenuto a Tgcom24 il giorno dopo gli scontri di Napoli. Il leader della Lega Nord ha poi aggiunto: "Se lasci per la strada ventotto poliziotti e carabinieri feriti, non fai un ragionamento politico; in qualunque paese civile vai in galera e ci resti per qualche settimana".