Scissione Pd: Renzi media ma è corsa contro il tempo

"Il Paese ha bisogno del Pd. E noi abbiamo bisogno di un congresso per ritrovarci, non certo per separarci. Di un nuovo inizio, da costruire insieme. A Emiliano, Speranza e Rossi dico: fate in modo di esprimere le vostre idee nel percorso comune, è proprio quello che avevate chiesto". Lo dice - in un'intervista a Repubblica - il ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina, secondo il quale "un congresso può aiutare l'esecutivo, una scissione temo proprio di no, anzi. Sono preoccupato da una frattura, anche da questo punto di vista".