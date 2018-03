Schede bianche per elezioni presidenti Camera e Senato | Napolitano: "Bocciata l'autoesaltazione del centrosinistra"

E' terminata nell'Aula della Camera la seconda votazione per eleggere il presidente. Si procede ora allo spoglio, che è pubblico ed avviene in Aula. Le schede vengono lette una ad una dal presidente provvisorio Roberto Giachetti. Per il secondo e terzo scrutinio il regolamento di Montecitorio prescrive che per la 'fumata bianca' servano i due terzi dei votanti, contando anche le schede bianche: obiettivo che al momento appare impossibile da raggiungere