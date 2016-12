Sbarchi,Toti:politica Pd sciagurata

"Faremo tutto quanto in nostro potere per invertire la sciagurata politica portata avanti dal Pd e dal suo candidato Paita sui clandestini". Lo scrive su Facebook il governatore della Liguria Giovanni Toti, per il quale "gli immigrati arrivano nella regione per gli accordi presi dall'amministrazione uscente". "Una scelta che ai liguri non è piaciuta", ha osservato Toti.