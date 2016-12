Sbarchi,Salvini:no spazio per tutti

"In Italia non c'è spazio per tutti": è la convinzione ribadita dal segretario della Lega, Matteo Salvini, in tema di immigrazione. A margine del Congresso del Movimento per un aggiornamento dello statuto, Salvini ha quindi criticato la presidente della Camera, Laura Boldrini, che aveva sostenuto che in Italia non c'è un'emergenza: "La Boldrini deve essere ricoverata", ha affermato.