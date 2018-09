Savona: "Euro indispensabile, ma costruzione dell'Europa imperfetta"

"L'Europa è utile al nostro Paese, l'euro è una parte indispensabile. Solo che a mio avviso la costruzione non è perfetta". Lo ha detto il ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona, che partecipa a un dibattito al festival nazionale Proxima, organizzato da Leu e Sinistra Italiana a Torino. "Possiamo giustificare le imperfezioni del 1992, ma non quelle del 2018, 2019 e cammin facendo", ha aggiunto.