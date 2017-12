Savoia, il ministro Minniti: "Pietà non è dare ragione"

Quella del ritorno delle spoglie dei Savoia in Italia "è una vicenda ordinaria per un Paese che dopo decenni riesce a fare i conti con un pezzo della propria storia, non per dare ragioni o torti, ma per dare pietà". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Marco Minniti, sul caso che ha destato diverse polemiche. "E' chiaro - ha sottolineato Minniti - che la memoria condivisa non significa stabilire il bilanciamento dei torti e delle ragioni".