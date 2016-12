Saronno, disordini durante un comizio di Berlusconi: uomo arrestato sotto il palco

19:33 - Un 44enne è stato arrestato dalle forze dell'ordine a Saronno (Varese) durante un comizio di Silvio Berlusconi. L'uomo avrebbe tentato di raggiungere il leader di Forza Italia. Sotto il palco si è creato un parapiglia, poi risolto grazie all'intervento delle forze dell'ordine. Berlusconi ha comunque tenuto il suo discorso, che si è svolto senza ulteriori incidenti.

L'uomo, che abita a Saronno ed è già conosciuto alle forze dell'ordine per droga, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, è finito in manette con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni volontarie aggravate: mentre veniva trascinato via dai militari, ha colpito uno di loro. Il gesto, comunque, non avrebbe un movente politico.



Francesca Pascale: "Volevano aggredirci" - "Voleva aggredire uno di noi o il presidente. Le forze dell'ordine sono state pronte ed è stato evitato uno spiacevole episodio", ha detto Francesca Pascale, fidanzata di Berlusconi, commentando l'accaduto.