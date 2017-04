Sanità, si studia modo per abolire il superticket su diagnostica e specialistica

Il governo sta studiando il modo per abolire i superticket, il contributo supplementare di 10 euro che i cittadini devono pagare per esami complessi o visite specialistiche, una somma che si va ad aggiungere ai ticket stabiliti in autonomia dalle diverse regioni. Le risorse potrebbero essere reperite in due differenti modi: facendo pagare indistintamente tutti i pazienti che arrivano in Pronto soccorso in codice verde (oggi pagano solo i codici bianchi) oppure facendo pagare le spese mediche in base al reddito Isee.