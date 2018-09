Sanità, ministro Grillo: "Al lavoro per ticket meno cari"

Il ministero della Salute è al lavoro su una riduzione del costo dei ticket sia per la farmaceutica sia per la specialistica. Lo annuncia Giulia Grillo presentando i lavori del Comitato regionale Oms Europa, in programma lunedì a Roma. "I primi contatti con il ministero dell'Economia, in vista della legge di bilancio, ci incoraggiano", ha detto la Grillo precisando che l'obiettivo è anche "rendere le prescrizioni più appropriate".