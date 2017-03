Sanità, il ministro Lorenzin: da ottobre albo direttori generali

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legislativo sui dirigenti della Sanità. "Da ottobre sarà operativo l'elenco unico nazionale per i direttori generali", annuncia il ministro della Salute Beatrice Lorenzin in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Il decreto è stato approvato "in via informale e verrà mandato in Conferenza Stato-Regioni", spiega Lorenzin. "Concluderà il suo iter entro il mese di giugno".