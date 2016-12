Salvini: vinto a Cascina nella rossa Toscana, basta non dividerci

"Perché dovrei fare una conferenza stampa a Milano? Oggi quasi quasi la faccio a Cascina, nella rossa Toscana, dove abbiamo vinto con una squadra di ragazzi. Perché è il segno che dove c'è la Lega che lavora bene si vince, dove il centrodestra non si divide o litiga si vince". Lo ha detto il leader del Carroccio, Matteo Salvini, sottolineando inoltre come "per i 5 stelle non c'è spazio. L'unica alternativa a Renzi siamo noi".