Salvini: "Tunisia Paese bellissimo, perché tanti chiedono asilo?"

"In Tunisia qualcuno si è arrabbiato. Ma la Tunisia è un bellissimo Paese, libero, con un parlamento, un governo, strade ospedali scuole. E' un Paese tranquillo. Non capisco allora perché devono venire in migliaia per chiedere asilo politico". Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, aggiungendo: "E poi il dramma è che più ne partono e più ne muoiono".