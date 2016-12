13:08 - "Sospendere subito il Trattato di Schengen e reintrodurre i controlli alle frontiere!". Lo scrive su Fb il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini. "L'Italia lo fece nel 2001 per il G8 di Genova, la Norvegia dopo la strage di Breivik, la Polonia prima di una conferenza sul clima - aggiunge il leader del Carroccio -. E per bloccare i fanatici islamici non si può fare? Al governo, in Italia e in Europa, abbiamo gente inutile".