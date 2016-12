Salvini: "Smettiamo di pagare Ue"

Per il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, l'Italia dovrebbe smettere di pagare l'Unione europea. "Io inizierei a chiudere i rubinetti, non servono le lettere - ha detto a Radio Padania -. Che l'Italia inizi a sospendere i suoi versamenti all'inutile gabbia che è l'Ue. Renzi conta come il due di picche. E' così credibile che lo prendono per il naso tutti. Il problema è che ci vanno di mezzo gli italiani".