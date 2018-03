Salvini:sì reddito cittadinanza come strumento contro disoccupazione

"Se il reddito di cittadinanza fosse pagare la gente per stare a casa no, ma se fosse uno strumento per reintrodurre nel mondo del lavoro chi ne è uscito allora sì". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, sulla misura proposta dal M5s. Salvini ha aggiunto che con Di Maio "non abbiamo mai parlato di governo, per serietà. Abbiamo parlato di fare partire prima i lavori delle Camere. Su lavoro, giustizia, scuola dobbiamo confrontarci".