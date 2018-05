Salvini: senza governo politico voto l'8 luglio, sulla data Di Maio è d'accordo

"Prima si vota, meglio è, ma compatibilmente a quello che serve per votare utilmente". Lo ha detto il governatore ligure Giovanni Toti, esponente di Forza Italia, commentando l'ipotesi di un ritorno alle urne l'8 luglio. "Se il Parlamento riuscirà a fare in tempo una legge elettorale che ci consenta di avere un governo, l'8 luglio è una data come un'altra - continua Toti - perché altrimenti, ce lo dicono tutti i sondaggi, il rischio è di trovarsi a una nuova tornata elettorale senza avere dei risultati e questo potrebbe portare a risultati drammatici per il Paese".