Salvini: se Lega vince in Molise e Friuli, c'è governo in 15 giorni

"Sia chiaro a tutti, anche alle orecchie di chi non vuole intendere, che se vinciamo in Molise e in Friuli Venezia Giulia nel giro di 15 giorni si fa il governo". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di un comizio a Montenero di Bisaccia (Campobasso) in vista delle elezioni regionali del 22 e 29 aprile.