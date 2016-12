Salvini: "Sarò capolista a Milano"

Non sarà il candidato alla carica di sindaco ma Matteo Salvini avrà un ruolo di primo piano alle elezioni amministrative di Milano del 2016. "Sicuramente sarò in campo come capolista della Lega, a disposizione del futuro candidato del centrodestra", ha detto il segretario del Carroccio. Quanto al centrosinistra, Salvini esclude la candidatura del commissario unico di Expo: "Non penso che alla fine sarà Sala, per mille e uno motivi".