Salvini: "Sarebbe un onore guidare il Paese, si chiuda velocemente"

"Per me sarebbe un onore guidare il Paese. O si chiude veloce o si vota". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando la nota di Silvio Berlusconi. "Stiamo lavorando fino all'ultima ora per far nascere un governo fedele al voto degli italiani. Tenuta salda, per lealtà e coerenza, l'unità del centrodestra, come da nota del presidente Berlusconi che ringraziamo, rimane da lavorare su programma, tempi, squadra e cose da fare".