Salvini, salta la visita in Nigeria

Matteo Salvini non partirà per un viaggio in Nigeria, da tempo programmato, perché non gli è stato concesso il visto. "Mi spiace perché ci avevo messo attenzione e passione ma se non mi mettono il timbrino...", ha detto. "Non vorrei - ha aggiunto - che qualcuno del governo abbia detto di non farci partire...". Salvini stava lavorando da mesi a una missione di 4 giorni in Nigeria per dimostrare che si possono "aiutare a casa loro" gli immigrati.