Salvini:riunito opposizioni perbene

"Ho l'orgoglio di aver riunito le opposizioni per bene, ma non ci sarà nessun ritorno al passato: non possiamo vivere di nostalgia e di ricordi, viviamo guardando al futuro". Così Matteo Salvini ha parlato intervenendo dal palco di Bologna, al raduno leghista. Il leader del Carroccio ha ringraziato poi gli uomini delle "forze dell'ordine, feriti dai centri sociali, che dopo i campi rom sgombereremo con il sorriso, uno per uno".