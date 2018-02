Salvini: "Renzi vuole un confronto in tv? No, prima gli elettori" | Il segretario del Pd: "Gli altri leader scappano"

"Se Renzi vuole un confronto - conclude Matteo Salvini - lo aspetto in piazza, magari a Bologna dove molti elettori stanno passando dal PD alla Lega". A stretto giro arriva la replica sui social del segretario Dem. "Riepilogo situazione confronti TV. Salvini non fa confronti con me perché "lui non ha tempo per la TV, deve fare i comizi in piazza". Di Maio non fa i confronti con me perché io non ho il suo stesso status, non sono alla sua altezza. Berlusconi non fa i confronti con me perché lui i confronti li fa solo con Bruno Vespa e con i ricordi del suo passato. Per noi cambia poco: saremo comunque il primo gruppo parlamentare, il primo partito". Sempre su Facebook Matteo Renzi aggiunge: "Colpisce l'assurdità di un dibattito politico senza confronti TV. Benvenuti nella campagna elettorale italiana del 2018, amici. Noi non abbiamo paura degli altri. Noi non scappiamo. Avanti".