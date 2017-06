Salvini: Raggi non deve dimettersi, il vero problema è al governo

"Il sindaco Raggi non deve dimettersi, si è colpevoli se condannati, non con il rinvio a giudizio. Però politicamente la condanno, perché i romani che sento mi dicono che speravano in qualcosa di meglio". Così il leader della Lega Matteo Salvini. "Abbiamo un ministro dell'Istruzione, la Fedeli, che ha mentito sui suoi titoli di studio, e un governo che litiga sui vaccini, sull'Europa, su tutto... E il nostro problema sarebbe la Raggi? Ma andiamo!".