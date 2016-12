Salvini: "Pronto a fare il premier"

Matteo Salvini è pronto a fare il premier. "Se me lo chiedono i cittadini, a Palazzo Chigi ci vado", ha detto infatti il segretario della Lega. "Nella mia testa ho già tante persone, per l'economia, per l'industria, per l'agricoltura. La squadra c'è, non andrei al buio, per questo non mi tremano le vene dei polsi, ipotizzando di essere io il futuro presidente del Consiglio", ha quindi spiegato il leader del Carroccio.