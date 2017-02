Salvini: "Presto referendum per l'autonomia di Lombardia e Veneto"

"In autunno ci saranno i referendum per l'autonomia in Lombardia e in Veneto". Lo ha detto il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, aggiungendo: "Io dico autonomia tutta la vita, federalismo tutta la vita. Rispetto a vent'anni fa, oggi abbiamo in tasca una moneta unica e il 75% delle leggi le impone l'Ue". Per questo motivo, secondo il segretario del Carroccio, in Italia "o vinciamo tutti insieme o perdiamo tutti insieme".