Salvini: "Presto governeremo l'Europa con Orban"

"Le sanzioni contro il popolo e il governo ungherese sono un atto politico, una follia di quell'Europa di sinistra che non si rassegna al cambiamento e sono convinto che tra qualche mese ci troveremo a governare l'Europa in compagnia di Viktor Orban". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una conferenza stampa a Vienna insieme al vicecancelliere austriaco Heinz Christian Strache.