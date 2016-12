Salvini: portano migranti dal Papa?

"Altri 800 clandestini sbarcati in Italia. Li staranno portando a Bruxelles o in Vaticano...?". A scriverlo su Twitter è il leader della Lega Nord Matteo Salvini dopo che Papa Francesco ha criticato i Paesi che respingono i migranti, facendo riferimento in particolare ai Rohingya, in fuga dal Myanmar nell'Oceano Indiano.