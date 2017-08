Salvini: "Passi avanti nel centrodestra, incontro a settembre"

"Nel centrodestra sono stati fatti passi avanti non indifferenti, ma al tavolo non voglio circensi e falliti. Ai primi di settembre ci vedremo". Lo ha detto il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, interpellato sul possibile sblocco del dialogo con Silvio Berlusconi. "Proporrò un incontro tematico a tutti. Ci vuole un programma condiviso e sottoscritto. Conto di portare a Pontida, il 17 settembre, risultati positivi per la Lega e per la coalizione".