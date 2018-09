Salvini: "Obiettivo flat tax al 15% per le piccole partite Iva già dal 2019"

Ad esempio, ha spiegato il vicepremier, "il reddito cittadinanza nel contratto c'è ed è giusto che ci sia perché è un cavallo di battaglia dei Cinque Stelle. In Italia c'è gente che ne ha bisogno, ma è importante che non sia un reddito fatto per stare a casa e guardare la televisione". Salvini ha poi raccontato che "con il premier Conte e con il ministro Di Maio mi messaggio tutti i giorni, sono persone ragionevoli", e ha chiarito che "andremo avanti cinque anni per cambiare il Paese. Non litighiamo né sui ponti, né sulle poltrone".



Parlando quindi della tragedia del ponte Morandi, Salvini ha ribadito che "Genova è un impegno serio. Il ponte va fatto bene e il prima possibile. A pagare devono essere i signori di Autostrade che hanno sulla coscienza 43 morti".



Infine, tornando sulla polemica con la magistratura, il leader leghista ha nuovamente sottolineato che "tanti pm fanno egregiamente il proprio lavoro, alcuni ci hanno rimesso la pelle per combattere la mafia. Altri, pochi, fanno politica". Salvini ha quindi aggiunto che "ogni giorno in Italia ci sono magistrati e pm che rischiano la vita contro mafia e camorre: il giudice Rosario Livatino dovrebbe essere studiato a scuola, parlava poco e lavorava tanto".