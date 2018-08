Salvini: "Non vogliamo tagliare gli 80 euro e non aumenteremo l'Iva"

"Il governo non pensa di tagliare gli 80 euro e non vuole aumentare l'Iva". E' quanto afferma il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , sottolineando che l'esecutivo sta lavorando "per attuare il suo programma". "Spiace dover rincorrere alcune indiscrezioni dei giornali palesemente false e che servono solo per riempire le pagine di quotidiani ad agosto", ha aggiunto il vicepremier.

La notizia del taglio degli 80 euro voluti dal governo Renzi per finanziare l'introduzione della flat tax era apparsa su alcuni quotidiani ed era già stata smentita in mattinata da Palazzo Chigi che l'aveva bollata come "fake news". "Non so chi se la sia inventata questa cosa" degli 80 euro, "così come dell'aumento dell'Iva. Questo governo è compatto nella volontà di non mettere le mani nelle tasche degli italiani", ha precisato il vicepremier Luigi Di Maio. Il governo "non vuole fare il gioco delle tre carte, non tireremo la coperta da una parte per scoprirla dall'altra".



Ma la minoranza attacca. "Altro che fake news, basta leggere le parole del ministro Tria", ha twittato il segretario del Pd, Maurizio Martina. "Giù le mani dagli 80 euro dei lavoratori per pagare la flat tax ai ricchi".