Salvini: non ho smania di fare premier, lavoriamo per governo solido

"Non ho la smania di fare il premier a tutti i costi". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con la stampa estera. "Lavoriamo per un governo con una solida maggioranza politica, non recuperando questo o quel transfuga. Stiamo lavorando a un programma da offrire al Parlamento e a tutti gli altri. Non sono disponibile a partecipare - ha ribadito Salvini - a un governo a ogni costo per fare il ministro per qualche mese".