Salvini: "Non ho mai incontrato Di Maio o Casaleggio"

"Se devo incontrare qualcuno non lo faccio di nascosto. Non ho mai incontrato o parlato nella mia vita con Di Maio e Casaleggio. Mi fanno tenerezza i giornali che inventano notizie false". E' quanto dichiara Matteo Salvini parlando della notizia, apparsa su La Repubblica, su un presunto incontro con gli esponenti M5s. "Non ho bisogno di vedere loro o Grillo per fare la stessa battaglia su sicurezza e giustizia", aggiunge il leader della Lega.

Già nei giorni scorsi Salvini e l'ufficio stampa della Lega Nord avevano precisato che l'incontro non è avvenuto, "ma non si esclude che possa verificarsi in futuro". Da parte sua il direttore del quotidiano, Mario Calabresi, aveva invece confermato la notizia: "In un paese normale i politici non si nascondono dietro false smentite: confermiamo l'incontro Casaleggio-Salvini. Abbiamo fonti certe".



"Finalmente però su alcuni temi i 5 stelle raggiungono posizioni di buon senso, come su cittadinanza e migranti", sottolinea Salvini, che poi lancia un duro attacco al Pd: "Sono loro l'unico partito veramente razzista presente in Parlamento. La sinistra ha bisogno di nuovi elettori o nuovi schiavi o nuovi iscritti ai sindacati. Gli stessi immigrati regolari in Italia chiedono più sicurezza, meno tasse e migliori ospedali e non la 'targhetta' della cittadinanza".