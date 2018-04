Salvini: "No a un governo a tempo" e Di Maio: "Contratto con Pd o Lega" | Mattarella: "Coalizione è indispensabile"

"Nessun partito e nessuno schieramento dispone da solo dei voti necessari per formare un governo e sostenerlo ed è indispensabile quindi, secondo le regole della nostra democrazia che vi siano intese tra più parti per formare una coalizione che possa avere una maggioranza in Parlamento. Nelle consultazioni in questi due giorni questa condizione non emersa". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine delle consultazioni al Quirinale. "Nel corso della prossima settimana avvierò un nuovo ciclo di consultazioni per verificare se sia maturata la possibilita' di formare un governo che oggi non è emersa".