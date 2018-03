Salvini: "Niente accordi con Pd e M5s, chiederemo sostegno su punti"

"Non penso ad accordi con partiti, come ho già detto. Stiamo lavorando al programma che offriremo ai parlamentari". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, risponde in merito all'ipotesi di un governo di centrodestra, spiegando che "su alcuni punti vedremo chi ci dà una mano a portarli avanti e chi invece dice di no a prescindere. Quindi niente accordi organici né con il Pd né con i 5 Stelle né con la Boldrini".