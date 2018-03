Salvini: "Nessun problema con gli alleati ma se vado al governo voglio realizzare il nostro programma"

Il leader della Lega, Matteo Salvini, minimizza eventuali frizioni con l'alleato Forza Italia sulle presidenze delle Camere. "Ci vedremo già questa settimana", ha risposto Salvini ai giornalisti che gli chiedevano se ci fossero problemi con Silvio Berlusconi. "Chiederemo in Parlamento i voti", ha poi aggiunto spiegando di non rifiutare un possibile dialogo per cercare i numeri per arrivare alla maggioranza.

"Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi al governo, e neanche Gentiloni", risponde così indirettamente all'intervista rilasciata alla Stampa da Berlusconi. "Non andremo mai al governo - spiega il leader della Lega - se non potremo fare quello che vogliamo realizzare: cancellare la legge Fornero, controllare l'immigrazione clandestina e ridiscutere i trattati europei. Non andremo mai al governo se non potremo fare quello che vogliamo realizzare, cancellare la legge Fornero, controllare l'immigrazione clandestina e ridiscutere i trattati europei". Per questo la linea post-voto non cambia: "Chiederemo in Parlamento i voti" che mancano al centrodestra.