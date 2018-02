Salvini: "Nel 2018 la Lega non parla più di secessione"

"Mai più secessione, specie nel 2018". A dirlo è il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante il suo tour elettorale in Molise. "Noi - spiega - siamo autonomisti e federalisti, e sono convinto che anche al sud ci saranno urne piene per la Lega. Prima di me la Lega guardava solo ad una parte del Paese, ora abbiamo fatto scelte diverse. E se mi chiamano nel sud, come qui a Campobasso, abbiamo già vinto".

"Sono in grado di prendermi un impegno a costo zero: lasciare lavorare chi vuole lavorare: partite iva, artigiani, commercianti togliendo spesometri, redditometri, accertamenti, studi di settore, fatture emesse, fatture incassate". Ha detto Matteo Salvini, parlando ad un incontro elettorale a Campobasso.



"A volte - ha aggiunto Salvini - ho il sospetto che in Italia si viva in uno Stato di polizia fiscale, dove se ti arriva il controllo dell'agenzia delle entrate sei rovinato, anche se hai la contabilità migliore del mondo. Ho toccato con mano - ha proseguito - che se decidono di prenderti di mira non lasciano la tua azienda senza averti lasciato con una cartella una multa da trenta-quaranta-cinquantamila euro. Questo non è controllo fiscale, è estorsione. Andassero a controllare le aziende e i negozi gestiti degli stranieri che cambiano nome e ragione sociale senza pagare le tasse, invece di andare dal panettiere o dall'avvocato.