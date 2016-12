Salvini: nel 2016 via legge Fornero

"Tra le battaglie della Lega nel 2016 la principale è l'eliminazione della legge Fornero, una legge infame": così ha spiegato il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, a Sondrio per un incontro. Salvini ha poi attaccato sui migranti: "Questi non sono veri profughi, fuggiti da guerre o persecuzioni. D'accordo aiutare i veri profughi, ma non chi non lo è. So che decine di persone vivono sulla nostra pelle, facendo vita da turisti".