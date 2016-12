Salvini:migranti su piattaforme Eni

"Ci sono numerose piattaforme dell'Eni in disuso in mare e sarebbe una soluzione non sciocca riadattarle a centri di sosta, di accoglienza e di identificazione in modo tale da non arrecare disturbo alla popolazione circostante". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo a Radio Padania sulla questione dei migranti. "Studiamone la fattibilità", ha aggiunto.