Salvini: "Mattarella come Napolitano, va oltre poteri Costituzione"

Al voto il prima possibile - Il leader del Carroccio ha parlato anche del neonato governo Gentiloni: "C'e' da piangere, se eravamo messi male col Governo Renzi qui siamo messi evidentemente peggio. L'unica consolazione è che mentre Renzi sembrava immortale ed eterno, questi qui sono provvisori, basta guardarli in faccia, lo sanno anche loro. Solo che in qualche mese possono fare tanti danni. Hanno la scadenza come il latte a lunga conservazione, in primavera si va a votare".



Le stesse esigenze di Renzi - Il desiderio di andare alle urne il prima possibile mette, questa volta, in sintonia Matteo Salvini con l'ex premier: "Renzi vuole andare a votare subito: in questo ora le nostre esigenze coincidono". Secondo il leghista, il segretario del Pd, che intende votare prima di un possibile referendum sul Jobs Act, "ha detto quello che tutti pensano a sinistra. Il referendum sul Jobs Act frantumerebbe la sinistra in mille pezzettini. Quella è una riforma bufala" e "l'unico modo per evitare il referendum sono le elezioni politiche".



Il caso Fedeli - Matteo Salvini ha detto la sua anche sul primo caso che ha scosso il governo Gentiloni e che ha avuto come protagonista il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli: "Mi ha messo una profonda tristezza. Tristezza perché che problema c'e' ad essere diplomati. Io ho la maturità classica, mi sono fermato a cinque esami dalla laurea in storia, non ho mai messo sul curriculum quasi laureato. Questa si è diplomata assistente sociale, ha lavorato per decenni nel sindacato occupandosi di tessile, ditemi che cosa c'entra con l'istruzione. Poi ha fatto la classica furbata all'italiana, 'proviamo a vedere tanto nessuno se ne accorge, scriviamo che ho la laurea anche se non e' vero'. E' il peggio di questa squadra, magari sarà una bravissima persona, ma all'estero per molto meno un ministro in un quarto d'ora si sarebbe gia' dimesso".