Salvini: "Mandato a Fico per Pd-M5s? E' una presa in giro"

"Il presidente della Repubblica ha dato mandato al presidente della Camera per sondare un governo Pd-5Stelle ? Io non voglio vedere Renzi, Serracchiani o la Boschi al governo per i prossimi cinque anni". Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini "Non è giusto - ha aggiunto -. Bisogna rispettare sempre le indicazioni del presidente Mattarella ma farò di tutto perché questa presa in giro non accada".

"Hanno perso in Italia, hanno perso in Molise, se ci date una mano straperderanno domenica in Friuli Venezia Giulia", ha sottolineato Salvini in occasione di un incontro elettorale in vista delle regionali in Fvg.



Rivolgendosi ai cittadini del Friuli, il leader della Lega ha spiegato: "Per il governo si potrebbe fare la stessa cosa che avete fatto voi con la ricostruzione: se quelli con cui dovreste ricostruire cominciano a litigare e non si mettono d'accordo, alla fine possiamo tirarci su le maniche e provare a fare da soli".