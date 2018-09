Salvini:lo spread me lo mangio, Italia non si inginocchia a finanza

"Lo spread ce lo mangiamo a colazione", ha detto il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini a Genova a margine della festa della Lega. "I mercati e i finanzieri cercano di speculare a breve termine, a qualcuno piacerebbe un'Italia in ginocchio, io non Governo un'Italia in ginocchio", ha aggiunto. E sulle risorse che mancano alla manovra dice: "le troveremo con la crescita, l'Italia merita di crescere del 2-3 per cento all'anno".