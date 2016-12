Salvini: "Lancio nuovo soggetto politicoOk al referendum "anti Fornero"

4 novembre 2014 Salvini: "Lancio nuovo soggetto politico

Ok al referendum "anti Fornero" "Non un cartello elettorale né una sommatoria di Lega, Fi e Ncd. Mi interessano i contenuti: taglio delle tasse, no a questa Ue, tutela della famiglia, no ai clandestini" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:51 - Deciso cambio di passo per Matteo Salvini, pronto a prendersi il centrodestra. A fine mese il segretario federale della Lega Nord lancerà un nuovo soggetto politico. "Il programma sarà chiaro: taglio delle tasse, no a questa Ue, tutela della famiglia, no ai clandestini. Dopo Matteo Renzi non ci sarà il diluvio ma la ricostruzione", annuncia al quotidiano Libero. "Il mio - precisa - è un progetto culturale, non un cartello elettorale".

"Non mi interessa un centrodestra che sia una sommatoria di Lega, Forza Italia e Ncd: mi interessano i contenuti", sottolinea. Una piattaforma, dunque, più che un partito - la struttura del nuovo soggetto politico deve essere infatti "il più veloce e agile possibile" - così da intercettare l'eventuale favore di altre formazioni, a partire da Fratelli d'Italia e Casa Pound.



"Il nostro obiettivo - dice Salvini - è sfidare Renzi, siamo un'alternativa a questo centrosinistra". Quanto al leader di Forza Italia, Salvini osserva: "Silvio Berlusconi pensa a una nuova edizione di Fi ma il mondo è cambiato. Il soggetto politico che lanciamo va al di là delle forze politiche esistenti. Per quanto riguarda Berlusconi glielo chiederemo, vedremo...".



Ravetto: "Il leader nei fatti è sempre Berlusconi" - "Con tutto il rispetto per le ambizioni di Matteo Salvini a decidere una leadership sono i consensi che, nel corso degli anni, si coagulano intorno ad essa. Silvio Berlusconi ha sempre raccolto milioni e milioni di voti ed è pertanto 'nei fatti' il leader del centrodestra". Così la deputata di Forza Italia Laura Ravetto.



Romani: "Non si prescinde da Berlusconi" - Anche il presidente del gruppo Fi al Senato Paolo Romani commenta le dichiarazioni di Salvini. "Bene il proposito di ricostruire il Centrodestra dai contenuti, ma attenzione a non basare un progetto politico sulle paure della gente e su una tanto vecchia quanto facile caccia alle streghe. A Salvini voglio ricordare infine che il centrodestra in Italia è nato nel 1994 dal progetto del presidente Berlusconi e tutt'oggi non si può prescindere dalla sua leadership".



Legge Fornero, Salvini esulta - "Oggi la Cassazione ha certificato che quota 500mila firme è stata raggiunta". Cosi' Matteo Salvini, leader della Lega, sulla decisione della Corte sul referendum contro la legge Fornero promosso dal Carroccio. Su facebook Salvini aggiunge: "Grazie a tutti voi!!! Ora manca l'ultimo passaggio, l'ok della Corte Costituzionale. Se a Roma non ci faranno scherzi, in primavera si cancella la Fornero".