"Mentre Merkel, Renzi, Gentiloni e Alfano sfilano e brindano a Roma per una festa dell'Europa che è diventata un incubo, io sono qui per chiedere che l'Italia difenda i propri confini". E' quanto ha dichiarato il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, recatosi a Lampedusa nella giornata in cui a Roma si sono celebrati i 60 anni dei Trattati europei. "Lampedusa è il fallimento dell'Ue", ha aggiunto.